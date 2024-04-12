Афанасьева Юлия Олеговна
Место рождения
Дата рождения17.09.1991
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1991
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Мишакова Марина Юрьевна
Рождение ребёнка
03.04.2018
Сын: Пивцаев Леонид Алексеевич
Отец ребёнка: Пивцаев Алексей Александрович
Рождение ребёнка
31.01.2023
Дочь: Афанасьева Римма Ильинична
Отец ребёнка: Афанасьев Илья Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно