Афанасьева Юлия Олеговна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАфанасьева Юлия Олеговна

Афанасьева Юлия Олеговна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

17.09.1991

Пол

Женский

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1991

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Мишакова Марина Юрьевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
03.04.2018

Сын: Пивцаев Леонид Алексеевич

Отец ребёнка: Пивцаев Алексей Александрович

Рождение ребёнка
31.01.2023

Дочь: Афанасьева Римма Ильинична

Отец ребёнка: Афанасьев Илья Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афанасьев Илья Михайлович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close