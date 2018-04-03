Пивцаев Леонид Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пивцаев Леонид Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.04.2018

Пол

Мужской

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.2018

Отец: Пивцаев Алексей Александрович

Мать: Афанасьева Юлия Олеговна

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