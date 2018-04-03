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Пивцаев Леонид Алексеевич
Пивцаев Леонид Алексеевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
03.04.2018
Пол
Мужской
Отец
Пивцаев Алексей Александрович
1991 г.р.
Мать
Афанасьева Юлия Олеговна
1991 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.2018
Отец:
Пивцаев Алексей Александрович
Мать:
Афанасьева Юлия Олеговна
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