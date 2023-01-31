Афанасьева Римма Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афанасьева Римма Ильинична

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

31.01.2023

Пол

Женский

Отец

1987 г.р.

Мать

1991 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.2023

Отец: Афанасьев Илья Михайлович

Мать: Афанасьева Юлия Олеговна

Москва, город федерального значения Москва