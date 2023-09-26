Пушкарев Прокопий (Прокопей) Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1815
Дата смерти03.04.1870
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815
Рождение ребёнка
Около 1835
Дочь: Пушкарева Хиония (Хинья) Прокопиевна
Мать ребёнка: Пушкарева Акилина Елисеевна
Рождение ребёнка
17.08.1841
Сын: Пушкарев Агафон Прокопьевич
Мать ребёнка: Пушкарева Акилина Елисеевна
Рождение ребёнка
Около 1841
Сын: Пушкарев Михайло Прокопиевич
Мать ребёнка: Пушкарева Акилина Елисеевна
Рождение ребёнка
Около 1848
Сын: Пушкарев Родион Прокопиевич
Мать ребёнка: Пушкарева Акилина Елисеевна
Рождение ребёнка
Около 1856
Сын: Пушкарев Роман Прокопиевич
Мать ребёнка: Пушкарева Акилина Елисеевна
Смерть
03.04.1870