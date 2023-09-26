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Пушкарев Прокопий (Прокопей) Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1815

Дата смерти

03.04.1870

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815

Отец: Пушкарев Иван Иванович

Мать: Пушкарева Неонила Гаврииловна

Рождение ребёнка
Около 1835

Дочь: Пушкарева Хиония (Хинья) Прокопиевна

Мать ребёнка: Пушкарева Акилина Елисеевна

Рождение ребёнка
17.08.1841

Сын: Пушкарев Агафон Прокопьевич

Мать ребёнка: Пушкарева Акилина Елисеевна

Рождение ребёнка
Около 1841

Сын: Пушкарев Михайло Прокопиевич

Мать ребёнка: Пушкарева Акилина Елисеевна

Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Пушкарев Родион Прокопиевич

Мать ребёнка: Пушкарева Акилина Елисеевна

Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Пушкарев Роман Прокопиевич

Мать ребёнка: Пушкарева Акилина Елисеевна

Смерть
03.04.1870
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