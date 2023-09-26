Пушкарев Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1780
Дата смертиМежду 1820 и 1838
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1780
Отец: Пушкарев Иван Сергеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1798
Мать ребёнка: Пушкарева Неонила Гаврииловна
Рождение ребёнка
Около 1801
Дочь: Пушкарева Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Пушкарева Неонила Гаврииловна
Рождение ребёнка
Около 1805
Дочь: Пушкарева Евфимия Ивановна
Мать ребёнка: Пушкарева Неонила Гаврииловна
Рождение ребёнка
Около 1809
Мать ребёнка: Пушкарева Неонила Гаврииловна
Рождение ребёнка
Около 1815
Сын: Пушкарев Прокопий (Прокопей) Иванович
Мать ребёнка: Пушкарева Неонила Гаврииловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Между 1820 и 1838