Пушкарев Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПушкарев Иван Иванович

Пушкарев Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1780

Дата смерти

Между 1820 и 1838

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: Пушкарев Иван Сергеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Пушкарев Иван Иванович

Мать ребёнка: Пушкарева Неонила Гаврииловна

Рождение ребёнка
Около 1801

Дочь: Пушкарева Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Пушкарева Неонила Гаврииловна

Рождение ребёнка
Около 1805

Дочь: Пушкарева Евфимия Ивановна

Мать ребёнка: Пушкарева Неонила Гаврииловна

Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Пушкарев Сергей Иванович

Мать ребёнка: Пушкарева Неонила Гаврииловна

Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Пушкарев Прокопий (Прокопей) Иванович

Мать ребёнка: Пушкарева Неонила Гаврииловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пушкарева Неонила Гаврииловна

Смерть
Между 1820 и 1838
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close