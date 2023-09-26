Пушкарева Неонила Гаврииловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пушкарева Неонила Гаврииловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1780

Дата смерти

С 1837

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Пушкарев Иван Иванович

Отец ребёнка: Пушкарев Иван Иванович

Рождение ребёнка
Около 1801

Дочь: Пушкарева Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Пушкарев Иван Иванович

Рождение ребёнка
Около 1805

Дочь: Пушкарева Евфимия Ивановна

Отец ребёнка: Пушкарев Иван Иванович

Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Пушкарев Сергей Иванович

Отец ребёнка: Пушкарев Иван Иванович

Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Пушкарев Прокопий (Прокопей) Иванович

Отец ребёнка: Пушкарев Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пушкарев Иван Иванович

Смерть
С 1837
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