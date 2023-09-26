Пушкарева Неонила Гаврииловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1780
Дата смертиС 1837
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1798
Отец ребёнка: Пушкарев Иван Иванович
Рождение ребёнка
Около 1801
Дочь: Пушкарева Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Пушкарев Иван Иванович
Рождение ребёнка
Около 1805
Дочь: Пушкарева Евфимия Ивановна
Отец ребёнка: Пушкарев Иван Иванович
Рождение ребёнка
Около 1809
Отец ребёнка: Пушкарев Иван Иванович
Рождение ребёнка
Около 1815
Сын: Пушкарев Прокопий (Прокопей) Иванович
Отец ребёнка: Пушкарев Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
С 1837