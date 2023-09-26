Пушкарева Акилина Елисеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1835
Дочь: Пушкарева Хиония (Хинья) Прокопиевна
Отец ребёнка: Пушкарев Прокопий (Прокопей) Иванович
Рождение ребёнка
17.08.1841
Сын: Пушкарев Агафон Прокопьевич
Отец ребёнка: Пушкарев Прокопий (Прокопей) Иванович
Рождение ребёнка
Около 1841
Сын: Пушкарев Михайло Прокопиевич
Отец ребёнка: Пушкарев Прокопий (Прокопей) Иванович
Рождение ребёнка
Около 1848
Сын: Пушкарев Родион Прокопиевич
Отец ребёнка: Пушкарев Прокопий (Прокопей) Иванович
Рождение ребёнка
Около 1856
Сын: Пушкарев Роман Прокопиевич
Отец ребёнка: Пушкарев Прокопий (Прокопей) Иванович
Смерть
Неизвестно