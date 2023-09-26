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Пушкарева Акилина Елисеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1835

Дочь: Пушкарева Хиония (Хинья) Прокопиевна

Отец ребёнка: Пушкарев Прокопий (Прокопей) Иванович

Рождение ребёнка
17.08.1841

Сын: Пушкарев Агафон Прокопьевич

Отец ребёнка: Пушкарев Прокопий (Прокопей) Иванович

Рождение ребёнка
Около 1841

Сын: Пушкарев Михайло Прокопиевич

Отец ребёнка: Пушкарев Прокопий (Прокопей) Иванович

Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Пушкарев Родион Прокопиевич

Отец ребёнка: Пушкарев Прокопий (Прокопей) Иванович

Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Пушкарев Роман Прокопиевич

Отец ребёнка: Пушкарев Прокопий (Прокопей) Иванович

Смерть
Неизвестно
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