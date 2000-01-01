Деди 2 (дедо 2) фон веттин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1010
Дата смерти?.10.1075
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1010
Отец: Дитрих 2 фон веттин
Мать: Матильда мейсенская
Рождение ребёнка
1040
Сын: Деди 3 фон веттин
Мать ребёнка: Ода лужицкая
Рождение ребёнка
1070
Сын: Генрих 1 толстый, макграф мейсена
Мать ребёнка: Адель лувенская
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Конрад
Мать ребёнка: Адель лувенская
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агнес
Мать ребёнка: Ода лужицкая
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Адельгейда
Мать ребёнка: Ода лужицкая
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Адель лувенская
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ода лужицкая
Смерть
?.10.1075