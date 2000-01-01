Деди 2 (дедо 2) фон веттин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДеди 2 (дедо 2) фон веттин

Деди 2 (дедо 2) фон веттин

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1010

Дата смерти

?.10.1075

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1010

Отец: Дитрих 2 фон веттин

Мать: Матильда мейсенская

Рождение ребёнка
1040

Сын: Деди 3 фон веттин

Мать ребёнка: Ода лужицкая

Рождение ребёнка
1070

Сын: Генрих 1 толстый, макграф мейсена

Мать ребёнка: Адель лувенская

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Конрад

Мать ребёнка: Адель лувенская

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агнес

Мать ребёнка: Ода лужицкая

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Адельгейда

Мать ребёнка: Ода лужицкая

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Адель лувенская

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ода лужицкая

Смерть
?.10.1075
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close