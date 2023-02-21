Адель лувенская — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Адель лувенская

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1010 г.р.

Дети

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1070

Сын: Генрих 1 толстый, макграф мейсена

Отец ребёнка: Деди 2 (дедо 2) фон веттин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Конрад

Отец ребёнка: Деди 2 (дедо 2) фон веттин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Деди 2 (дедо 2) фон веттин

Смерть
Неизвестно
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