Ода лужицкая
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1040
Сын: Деди 3 фон веттин
Отец ребёнка: Деди 2 (дедо 2) фон веттин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агнес
Отец ребёнка: Деди 2 (дедо 2) фон веттин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Адельгейда
Отец ребёнка: Деди 2 (дедо 2) фон веттин
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно