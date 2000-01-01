Дитрих 2 фон веттин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дитрих 2 фон веттин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

990

Дата смерти

19.11.1034

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
990

Отец: Деди 1

Мать: Титбурга фон хальденслебен

Рождение ребёнка
1010

Сын: Деди 2 (дедо 2) фон веттин

Мать ребёнка: Матильда мейсенская

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хидда фон айленбург

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ригдаг

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Конрад

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фридрих 1

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Геро

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тимо

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фридрих

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матильда мейсенская

Смерть
19.11.1034
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