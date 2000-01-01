Дитрих 2 фон веттин
Место рожденияНе указано
Дата рождения990
Дата смерти19.11.1034
ПолМужской
Отец
Жена
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
990
Отец: Деди 1
Рождение ребёнка
1010
Сын: Деди 2 (дедо 2) фон веттин
Мать ребёнка: Матильда мейсенская
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хидда фон айленбург
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ригдаг
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Конрад
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фридрих 1
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Геро
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тимо
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фридрих
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матильда мейсенская
Смерть
19.11.1034