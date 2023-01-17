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Мавра Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1740 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Василий Артемонов

Мать: не указана

ДЕМЬЯНЦЕВО МК-1756 13.05.1756 Деревни Речек у крестьянина Ивана Иванова сын отрок Макарий той же вотчины деревни Демьянцево крестьянкой Васильевой дочерью Артемонова девкой Маврой первым браком РЕЧКИ
Бракосочетание
13.05.1756

Муж: Макарий Иванов

Спас-Талицы, Бежецкий уезд, Тверская губерния
МК-1756 13.05.1756 Деревни Речек у крестьянина Ивана ИВАНОВА сын отрок Макарий той же вотчины деревни Демьянцево крестьянкой Васильевой дочерью Артемонова девкой Маврой первым браком (ОШИБКА! НАДО ИГН... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Демьянцево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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