Мавра Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: Василий Артемонов
Мать: не указана
ДЕМЬЯНЦЕВО МК-1756 13.05.1756 Деревни Речек у крестьянина Ивана Иванова сын отрок Макарий той же вотчины деревни Демьянцево крестьянкой Васильевой дочерью Артемонова девкой Маврой первым браком РЕЧКИ
Бракосочетание
13.05.1756
Муж: Макарий Иванов
Спас-Талицы, Бежецкий уезд, Тверская губерния
МК-1756 13.05.1756 Деревни Речек у крестьянина Ивана ИВАНОВА сын отрок Макарий той же вотчины деревни Демьянцево крестьянкой Васильевой дочерью Артемонова девкой Маврой первым браком (ОШИБКА! НАДО ИГН... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Демьянцево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно