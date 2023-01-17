Василий Артемонов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евфимия Васильева
Мать ребёнка: не указана
МК-1749 17.07.1749 Той вотчины деревни Симанкова крестьянина Тараса Васильева сын отрок Григорей той вотчины деревни Демьянцова с крестьянкой Васильевой дочерью Артемонова девкой Евфимией первым брако... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мавра Васильева
Мать ребёнка: не указана
ДЕМЬЯНЦЕВО МК-1756 13.05.1756 Деревни Речек у крестьянина Ивана Иванова сын отрок Макарий той же вотчины деревни Демьянцево крестьянкой Васильевой дочерью Артемонова девкой Маврой первым браком РЕЧКИ
Место жительства
Неизвестно
Демьянцево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно