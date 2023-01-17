Евфимия Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евфимия Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Василий Артемонов

Мать: не указана

МК-1749 17.07.1749 Той вотчины деревни Симанкова крестьянина Тараса Васильева сын отрок Григорей той вотчины деревни Демьянцова с крестьянкой Васильевой дочерью Артемонова девкой Евфимией первым брако... Показать все
Бракосочетание
17.07.1749

Муж: Григорий Тарасов

МК-1749 17.07.1749 Той вотчины деревни Симанкова крестьянина Тараса Васильева сын отрок Григорей той вотчины деревни Демьянцова с крестьянкой Васильевой дочерью Артемонова девкой Евфимией первым брако... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Демьянцево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Симонково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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