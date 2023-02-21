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Григорий Тарасов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

МК-1749 17.07.1749 Той вотчины деревни Симанкова крестьянина Тараса Васильева сын отрок Григорей той вотчины деревни Демьянцова с крестьянкой Васильевой дочерью Артемонова девкой Евфимией первым брако... Показать все
Бракосочетание
17.07.1749

Жена: Евфимия Васильева

МК-1749 17.07.1749 Той вотчины деревни Симанкова крестьянина Тараса Васильева сын отрок Григорей той вотчины деревни Демьянцова с крестьянкой Васильевой дочерью Артемонова девкой Евфимией первым брако... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Симонково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
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