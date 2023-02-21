Григорий Тарасов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
МК-1749 17.07.1749 Той вотчины деревни Симанкова крестьянина Тараса Васильева сын отрок Григорей той вотчины деревни Демьянцова с крестьянкой Васильевой дочерью Артемонова девкой Евфимией первым брако... Показать все
Бракосочетание
17.07.1749
Жена: Евфимия Васильева
МК-1749 17.07.1749 Той вотчины деревни Симанкова крестьянина Тараса Васильева сын отрок Григорей той вотчины деревни Демьянцова с крестьянкой Васильевой дочерью Артемонова девкой Евфимией первым брако... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Симонково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область