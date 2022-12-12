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Макарий Иванов

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Место рождения

Речки, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

19.01.1740

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1740

Отец: Иван Игнатьев

Мать: Агриппина Максимова

Речки, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВ-1739 Макария ещё нет, не родился МК-1740 19.01.1740 Деревни Речек крестьянина Иоанна Игнатьева сын Макарий ИВ-1741 Макарий 1=1741 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Макарий 4=1740 ИВ-1746 Макари... Показать все
Бракосочетание
13.05.1756

Жена: Мавра Васильева

Спас-Талицы, Бежецкий уезд, Тверская губерния
МК-1756 13.05.1756 Деревни Речек у крестьянина Ивана ИВАНОВА сын отрок Макарий той же вотчины деревни Демьянцево крестьянкой Васильевой дочерью Артемонова девкой Маврой первым браком (ОШИБКА! НАДО ИГН... Показать все
Рождение ребёнка
27.12.1757

Сын: Степан Макаров

Мать ребёнка: Агриппина Максимова

Речки, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1757 27.12.1757 Деревни Речек у крестьянина Макария Иванова сын Стефан
Место жительства
Неизвестно
Речки, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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