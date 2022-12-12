Макарий Иванов
Место рождения
Дата рождения19.01.1740
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
19.01.1740
Отец: Иван Игнатьев
Мать: Агриппина Максимова
ИВ-1739 Макария ещё нет, не родился МК-1740 19.01.1740 Деревни Речек крестьянина Иоанна Игнатьева сын Макарий ИВ-1741 Макарий 1=1741 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Макарий 4=1740 ИВ-1746 Макари... Показать все
Бракосочетание
13.05.1756
Жена: Мавра Васильева
Спас-Талицы, Бежецкий уезд, Тверская губерния
МК-1756 13.05.1756 Деревни Речек у крестьянина Ивана ИВАНОВА сын отрок Макарий той же вотчины деревни Демьянцево крестьянкой Васильевой дочерью Артемонова девкой Маврой первым браком (ОШИБКА! НАДО ИГН... Показать все
Рождение ребёнка
27.12.1757
Сын: Степан Макаров
Мать ребёнка: Агриппина Максимова
МК-1757 27.12.1757 Деревни Речек у крестьянина Макария Иванова сын Стефан
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно