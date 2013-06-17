Вещикова (Ефимушкина) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вещикова (Ефимушкина) Валентина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.01.1940

Дата смерти

17.06.2013

Пол

Женский

Отец

1909 г.р.

Мать

1911 г.р.

Муж

1937 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1963 г.р.

Добавил:

ВИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1940

Отец: Ефимушкин Андрей

Мать: Ефимушкина Наталья

Рождение ребёнка
28.03.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вещиков Лев

Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Рождение ребёнка
23.07.1963

Сын: Вещиков Владимир

Отец ребёнка: Вещиков Лев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вещиков Лев

Смерть
17.06.2013
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
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