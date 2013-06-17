Вещикова (Ефимушкина) Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.01.1940
Дата смерти17.06.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1940
Отец: Ефимушкин Андрей
Мать: Ефимушкина Наталья
Рождение ребёнка
28.03.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Вещиков Лев
Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Рождение ребёнка
23.07.1963
Сын: Вещиков Владимир
Отец ребёнка: Вещиков Лев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вещиков Лев
Смерть
17.06.2013
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно