Вещиков Лев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1937
Дата смерти1971
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937
Отец: Вещиков Павел
Мать: Вещикова Мара
Рождение ребёнка
28.03.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вещикова Валентина
Рождение ребёнка
23.07.1963
Сын: Вещиков Владимир
Мать ребёнка: Вещикова Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вещикова Валентина
Смерть
1971
Причина смерти: Несчастный случай: Взрыв газа
Похороны
Неизвестно