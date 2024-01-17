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Вещиков Лев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1937

Дата смерти

1971

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1940 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1963 г.р.

Добавил:

ВИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: Вещиков Павел

Мать: Вещикова Мара

Рождение ребёнка
28.03.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вещикова Валентина

Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Рождение ребёнка
23.07.1963

Сын: Вещиков Владимир

Мать ребёнка: Вещикова Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вещикова Валентина

Смерть
1971
Причина смерти: Несчастный случай: Взрыв газа
Похороны
Неизвестно
Феодосия, Феодосия, Республика Крым
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