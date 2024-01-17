Ефимушкин Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимушкин Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.10.1909

Дата смерти

10.10.1977

Пол

Мужской

Добавил:

ВИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1909

Отец: Ефимушкин Демьян

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.11.1932

Сын: Ефимушкин Иван

Мать ребёнка: Ефимушкина Наталья

Рождение ребёнка
21.02.1937

Сын: Ефимушкин Виктор

Мать ребёнка: Ефимушкина Наталья

Рождение ребёнка
17.01.1940

Дочь: Вещикова Валентина

Мать ребёнка: Ефимушкина Наталья

Смерть
10.10.1977
Похороны
Неизвестно
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