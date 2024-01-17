Ефимушкин Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.10.1909
Дата смерти10.10.1977
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1909
Отец: Ефимушкин Демьян
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.11.1932
Сын: Ефимушкин Иван
Мать ребёнка: Ефимушкина Наталья
Рождение ребёнка
21.02.1937
Сын: Ефимушкин Виктор
Мать ребёнка: Ефимушкина Наталья
Рождение ребёнка
17.01.1940
Дочь: Вещикова Валентина
Мать ребёнка: Ефимушкина Наталья
Смерть
10.10.1977
Похороны
Неизвестно