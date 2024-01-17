Ефимушкина Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.05.1911
Дата смерти30.11.1992
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1911
Отец: Алексей
Рождение ребёнка
15.11.1932
Сын: Ефимушкин Иван
Отец ребёнка: Ефимушкин Андрей
Рождение ребёнка
21.02.1937
Сын: Ефимушкин Виктор
Отец ребёнка: Ефимушкин Андрей
Рождение ребёнка
17.01.1940
Дочь: Вещикова Валентина
Отец ребёнка: Ефимушкин Андрей
Смерть
30.11.1992
Похороны
Неизвестно