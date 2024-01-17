Ефимушкина Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимушкина Наталья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.05.1911

Дата смерти

30.11.1992

Пол

Женский

Добавил:

ВИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1911

Отец: Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.11.1932

Сын: Ефимушкин Иван

Отец ребёнка: Ефимушкин Андрей

Рождение ребёнка
21.02.1937

Сын: Ефимушкин Виктор

Отец ребёнка: Ефимушкин Андрей

Рождение ребёнка
17.01.1940

Дочь: Вещикова Валентина

Отец ребёнка: Ефимушкин Андрей

Смерть
30.11.1992
Похороны
Неизвестно
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