Ефимушкин Виктор
Место рождения
Дата рождения21.02.1937
Дата смерти27.02.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1937
Отец: Ефимушкин Андрей
Мать: Ефимушкина Наталья
Бракосочетание
26.09.1963
Жена: Ефимушкина Валентина
Рождение ребёнка
06.08.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ефимушкина Валентина
Рождение ребёнка
12.07.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ефимушкина Валентина
Смерть
27.02.2010
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно