Ефимушкин Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимушкин Виктор

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Место рождения

Луганск

Дата рождения

21.02.1937

Дата смерти

27.02.2010

Пол

Мужской

Отец

1909 г.р.

Мать

1911 г.р.

Жена

1940 г.р.

Дети

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Добавил:

ВИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1937

Отец: Ефимушкин Андрей

Мать: Ефимушкина Наталья

Бракосочетание
26.09.1963

Жена: Ефимушкина Валентина

Рождение ребёнка
06.08.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ефимушкина Валентина

Рождение ребёнка
12.07.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ефимушкина Валентина

Смерть
27.02.2010
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
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