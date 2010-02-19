Ефимушкина (Третьяк) Валентина
Место рождения
Дата рождения09.09.1940
Дата смерти19.02.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1940
Отец: Третьяк Михаил
Мать: Третьяк Анна
Бракосочетание
26.09.1963
Муж: Ефимушкин Виктор
Рождение ребёнка
06.08.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ефимушкин Виктор
Рождение ребёнка
12.07.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ефимушкин Виктор
Смерть
19.02.2010
Похороны
Неизвестно