Ефимушкина (Третьяк) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимушкина (Третьяк) Валентина

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Место рождения

Беловодск

Дата рождения

09.09.1940

Дата смерти

19.02.2010

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1937 г.р.

Дети

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Добавил:

ВИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1940

Отец: Третьяк Михаил

Мать: Третьяк Анна

Бракосочетание
26.09.1963

Муж: Ефимушкин Виктор

Рождение ребёнка
06.08.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ефимушкин Виктор

Рождение ребёнка
12.07.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ефимушкин Виктор

Смерть
19.02.2010
Похороны
Неизвестно
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