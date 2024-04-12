Авдотья Ананьевна
Место рождения
Дата рождения1707
Дата смерти10.11.1777 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707
Отец: Ананий Михайлович
Рождение ребёнка
1723
Сын: Гаврила Фотич
Отец ребёнка: Фотий Карпович
Рождение ребёнка
Около 1737
Сын: Тихон Фотич
Отец ребёнка: Фотий Карпович
Рождение ребёнка
Около 1740
Сын: Влас Фотич
Отец ребёнка: Фотий Карпович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анисья Фотиевна
Отец ребёнка: Фотий Карпович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фотий Карпович
Смерть
10.11.1777 ст.