Авдотья Ананьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья Ананьевна

Место рождения

Большие Шатновичи, Лужский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

1707

Дата смерти

10.11.1777 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1654 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1693 г.р.

Дети

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707

Отец: Ананий Михайлович

Мать: не указана

Большие Шатновичи, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1723

Сын: Гаврила Фотич

Отец ребёнка: Фотий Карпович

Большие Шатновичи, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1737

Сын: Тихон Фотич

Отец ребёнка: Фотий Карпович

Большие Шатновичи, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1740

Сын: Влас Фотич

Отец ребёнка: Фотий Карпович

Большие Шатновичи, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анисья Фотиевна

Отец ребёнка: Фотий Карпович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фотий Карпович

Смерть
10.11.1777 ст.
Большие Шатновичи, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
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