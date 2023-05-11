Ананий Михайлов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1654 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1654 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1695
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1697
Дочь: Авдотья Ананьева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1705
Сын: Фома Ананьев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1707 ст.
Сын: Савва Ананьин
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно