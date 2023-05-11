Ананий Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ананий Михайлов

Место рождения

Большие Шатновичи, Лужский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

Около 1654 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1654 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большие Шатновичи, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1695

Сын: Обросим/Амвросим Ананьев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1697

Дочь: Авдотья Ананьева

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1705

Сын: Фома Ананьев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1707 ст.

Сын: Савва Ананьин

Мать ребёнка: не указана

Большие Шатновичи, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно
Большие Шатновичи, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
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