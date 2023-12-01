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Савва Ананьич

Место рождения

Большие Шатновичи, Лужский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

Около 1707 ст.

Дата смерти

26.06.1777 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1654 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1708 г.р.

Дети

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1707 ст.

Отец: Ананий Михайлович

Мать: не указана

Большие Шатновичи, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Домна Селиверстовна

Большие Шатновичи, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1728 ст.

Дочь: Настасья Савельевна

Мать ребёнка: Домна Селиверстовна

Большие Шатновичи, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1734 ст.

Дочь: Епистимия Савельевна

Мать ребёнка: Домна Селиверстовна

Большие Шатновичи, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1735 ст.

Дочь: Анисья Савельевна

Мать ребёнка: Домна Селиверстовна

Большие Шатновичи, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1736 ст.

Сын: Кондрат Савельевич

Мать ребёнка: Домна Селиверстовна

Большие Шатновичи, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1740

Сын: Иван Савельевич

Мать ребёнка: Домна Селиверстовна

Смерть
26.06.1777 ст.
Большие Шатновичи, Лужский муниципальный район, Ленинградская область

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