Савва Ананьич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1707 ст.
Дата смерти26.06.1777 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1707 ст.
Отец: Ананий Михайлович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Домна Селиверстовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1728 ст.
Дочь: Настасья Савельевна
Мать ребёнка: Домна Селиверстовна
Рождение ребёнка
Около 1734 ст.
Дочь: Епистимия Савельевна
Мать ребёнка: Домна Селиверстовна
Рождение ребёнка
Около 1735 ст.
Дочь: Анисья Савельевна
Мать ребёнка: Домна Селиверстовна
Рождение ребёнка
Около 1736 ст.
Сын: Кондрат Савельевич
Мать ребёнка: Домна Селиверстовна
Рождение ребёнка
1740
Сын: Иван Савельевич
Мать ребёнка: Домна Селиверстовна
Смерть
26.06.1777 ст.