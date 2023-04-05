Иван Савельевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1740
Дата смерти03.02.1809
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: Савва Ананьич
Мать: Домна Селиверстовна
Бракосочетание
21.05.1760 ст.
Жена: Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1771
Сын: Артамон Иванович
Мать ребёнка: Анна Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1772 ст.
Дочь: Марфа Иванова
Мать ребёнка: Анна Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1777
Сын: Федот Иванович
Мать ребёнка: Анна Васильевна
Смерть
03.02.1809