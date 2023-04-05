Иван Савельевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Савельевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1740

Дата смерти

03.02.1809

Пол

Мужской

Отец

Около 1707 г.р.

Мать

Около 1708 г.р.

Жена

1742 г.р.

Дети

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: Савва Ананьич

Мать: Домна Селиверстовна

Бракосочетание
21.05.1760 ст.

Жена: Анна Васильевна

Рождение ребёнка
1771

Сын: Артамон Иванович

Мать ребёнка: Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1772 ст.

Дочь: Марфа Иванова

Мать ребёнка: Анна Васильевна

Большие Шатновичи, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Федот Иванович

Мать ребёнка: Анна Васильевна

Большие Шатновичи, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
03.02.1809
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