Фотий Карпович
Место рождения
Дата рождения1693
Дата смерти10.03.1808 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1693
Отец: Карп Максимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анисья Фотиевна
Мать ребёнка: Авдотья Ананьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Ананьевна
Рождение ребёнка
1723
Сын: Гаврила Фотич
Мать ребёнка: Авдотья Ананьевна
Рождение ребёнка
Около 1737
Сын: Тихон Фотич
Мать ребёнка: Авдотья Ананьевна
Рождение ребёнка
Около 1740
Сын: Влас Фотич
Мать ребёнка: Авдотья Ананьевна
Смерть
10.03.1808 ст.