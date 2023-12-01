Фотий Карпович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФотий Карпович

Фотий Карпович

Место рождения

Большие Шатновичи, Лужский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

1693

Дата смерти

10.03.1808 ст.

Пол

Мужской

Отец

Между 1690 и 1699 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1707 г.р.

Дети

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1693

Отец: Карп Максимович

Мать: не указана

Большие Шатновичи, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анисья Фотиевна

Мать ребёнка: Авдотья Ананьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Ананьевна

Рождение ребёнка
1723

Сын: Гаврила Фотич

Мать ребёнка: Авдотья Ананьевна

Большие Шатновичи, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1737

Сын: Тихон Фотич

Мать ребёнка: Авдотья Ананьевна

Большие Шатновичи, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1740

Сын: Влас Фотич

Мать ребёнка: Авдотья Ананьевна

Большие Шатновичи, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
10.03.1808 ст.
Большие Шатновичи, Лужский муниципальный район, Ленинградская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.