Героева (Рыжова) Ольга Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Героева (Рыжова) Ольга Константиновна

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Место рождения

Парголовское, Санктпетербургский уезд, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

12.06.1911 ст.

Дата смерти

04.06.1991

Пол

Женский

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1911 ст.

Отец: Рыжов Константин Тимофеевич

Мать: Рыжова Александра Дмитриевна

Парголовское, Санктпетербургский уезд, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
01.05.1934

Сын: Героев Валентин Иванович

Отец ребёнка: Героев Иван Григорьевич

Волосово, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
13.02.1937

Сын: Героев Николай Иванович

Отец ребёнка: Героев Иван Григорьевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Героев Иван Григорьевич

Смерть
04.06.1991
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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