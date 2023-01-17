Героева (Рыжова) Ольга Константиновна
Место рождения
Дата рождения12.06.1911 ст.
Дата смерти04.06.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1911 ст.
Рождение ребёнка
01.05.1934
Отец ребёнка: Героев Иван Григорьевич
Волосово, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
13.02.1937
Отец ребёнка: Героев Иван Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.06.1991