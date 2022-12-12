Героев Иван Григорьевич
Место рождения
Дата рождения12.07.1906
Дата смерти19.09.1980
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1906
Отец: Героев Григорий
Мать: не указана
Военная служба
С 1929 по 1933
2-й стрелковый полк, стрелок, младший сержант
Рождение ребёнка
01.05.1934
Мать ребёнка: Героева Ольга Константиновна
Волосово, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
13.02.1937
Мать ребёнка: Героева Ольга Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.09.1980
Бокситогорск, Бокситогорский муниципальный район, Ленинградская область
Сердечный приступ