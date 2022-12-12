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Героев Иван Григорьевич

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Место рождения

Станки, Псковский уезд, Псковская губерния

Дата рождения

12.07.1906

Дата смерти

19.09.1980

Пол

Мужской

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1906

Отец: Героев Григорий

Мать: не указана

Станки, Псковский уезд, Псковская губерния
Военная служба
С 1929 по 1933
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
2-й стрелковый полк, стрелок, младший сержант
Рождение ребёнка
01.05.1934

Сын: Героев Валентин Иванович

Мать ребёнка: Героева Ольга Константиновна

Волосово, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
13.02.1937

Сын: Героев Николай Иванович

Мать ребёнка: Героева Ольга Константиновна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Героева Ольга Константиновна

Смерть
19.09.1980
Бокситогорск, Бокситогорский муниципальный район, Ленинградская область
Сердечный приступ
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