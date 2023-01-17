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Рыжов Константин Тимофеевич

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Место рождения

Совкино (Ближнее), Большесельский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

12.09.1874 ст.

Дата смерти

1920

Пол

Мужской

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1874 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Совкино (Ближнее), Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
17.01.1899 ст.

Жена: Рыжова Александра Дмитриевна

Сельцо, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Место жительства
С 1900 по 1920
Парголовское, Санктпетербургский уезд, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
05.02.1904 ст.

Сын: Рыжов Николай Константинович

Мать ребёнка: Рыжова Александра Дмитриевна

Парголовское, Санктпетербургский уезд, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1906

Сын: Рыжов Дмитрий Константинович

Мать ребёнка: Рыжова Александра Дмитриевна

Парголовское, Санктпетербургский уезд, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
14.03.1908 ст.

Сын: Рыжов Алексей Константинович

Мать ребёнка: Рыжова Александра Дмитриевна

Парголовское, Санктпетербургский уезд, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
12.06.1911 ст.

Дочь: Героева Ольга Константиновна

Мать ребёнка: Рыжова Александра Дмитриевна

Парголовское, Санктпетербургский уезд, Санктпетербургская губерния
Смерть
1920
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