Рыжов Константин Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения12.09.1874 ст.
Дата смерти1920
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1874 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.01.1899 ст.
Сельцо, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Место жительства
С 1900 по 1920
Рождение ребёнка
05.02.1904 ст.
Сын: Рыжов Николай Константинович
Мать ребёнка: Рыжова Александра Дмитриевна
Рождение ребёнка
1906
Сын: Рыжов Дмитрий Константинович
Мать ребёнка: Рыжова Александра Дмитриевна
Рождение ребёнка
14.03.1908 ст.
Сын: Рыжов Алексей Константинович
Мать ребёнка: Рыжова Александра Дмитриевна
Рождение ребёнка
12.06.1911 ст.
Дочь: Героева Ольга Константиновна
Мать ребёнка: Рыжова Александра Дмитриевна
Смерть
1920