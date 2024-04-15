Дрозд (Дрозденко) Петр Никитович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дрозд (Дрозденко) Петр Никитович

Место рождения

Завадовка, Черкаська область

Дата рождения

Около 1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775

Отец: Дрозд (Дрозденко) Никита Филиппович

Мать: Дрозд Анна Матвеевна

Завадовка, Черкаська область
Бракосочетание
07.02.1804

Жена: Дрозденко (Топчая) Софья Ивановна

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9SM-D?cc=4133834&cat=1013792 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9CC-H?cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
24.11.1805

Дочь: Дрозд (Дрозденко) Екатерина Петровна

Мать ребёнка: Дрозденко (Топчая) Софья Ивановна

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B36F-F?i=719&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Дрозд Ульяна Петровна

Мать ребёнка: Дрозденко (Топчая) Софья Ивановна

Завадовка, Черкаська область
Смерть
Неизвестно

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