Дрозд (Дрозденко) Петр Никитович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1775
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775
Бракосочетание
07.02.1804
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9SM-D?cc=4133834&cat=1013792 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9CC-H?cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
24.11.1805
Дочь: Дрозд (Дрозденко) Екатерина Петровна
Мать ребёнка: Дрозденко (Топчая) Софья Ивановна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B36F-F?i=719&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Дрозд Ульяна Петровна
Мать ребёнка: Дрозденко (Топчая) Софья Ивановна
Смерть
Неизвестно