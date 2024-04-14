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Дрозд Анна Матвеевна

Место рождения

Завадовка, Черкаська область

Дата рождения

Около 1755

Дата смерти

06.01.1820

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Завадовка, Черкаська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дрозд (Дрозденко) Никита Филиппович

Рождение ребёнка
Около 1775

Сын: Дрозд (Дрозденко) Петр Никитович

Отец ребёнка: Дрозд (Дрозденко) Никита Филиппович

Завадовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
05.02.1782

Дочь: Дрозд (Дрозденко) Анна Никитична

Отец ребёнка: Дрозд (Дрозденко) Никита Филиппович

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B36B-B?i=639&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
Около 1783

Сын: Дрозд (Дрозденко) Ефим Никитович

Отец ребёнка: Дрозд (Дрозденко) Никита Филиппович

Завадовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1784

Сын: Дрозд (Дрозденко) Иван Никитович

Отец ребёнка: Дрозд (Дрозденко) Никита Филиппович

Завадовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
14.11.1784

Сын: Дрозд (Дрозденко) Филипп Никитович

Отец ребёнка: Дрозд (Дрозденко) Никита Филиппович

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B3X3-D?i=644&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
26.01.1787

Дочь: Мельниченко (Дрозденко) Аксинья (Ксения) Никитовна

Отец ребёнка: Дрозд (Дрозденко) Никита Филиппович

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B3XM-Z?i=650&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Дрозд (Дрозденко) Григорий Никитович

Отец ребёнка: Дрозд (Дрозденко) Никита Филиппович

Завадовка, Черкаська область
Смерть
06.01.1820
Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9CN-V?cc=4133834&cat=1013792

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