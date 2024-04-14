Дрозд Анна Матвеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1755
Дата смерти06.01.1820
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1755
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1775
Сын: Дрозд (Дрозденко) Петр Никитович
Отец ребёнка: Дрозд (Дрозденко) Никита Филиппович
Рождение ребёнка
05.02.1782
Дочь: Дрозд (Дрозденко) Анна Никитична
Отец ребёнка: Дрозд (Дрозденко) Никита Филиппович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B36B-B?i=639&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
Около 1783
Сын: Дрозд (Дрозденко) Ефим Никитович
Отец ребёнка: Дрозд (Дрозденко) Никита Филиппович
Рождение ребёнка
Около 1784
Сын: Дрозд (Дрозденко) Иван Никитович
Отец ребёнка: Дрозд (Дрозденко) Никита Филиппович
Рождение ребёнка
14.11.1784
Сын: Дрозд (Дрозденко) Филипп Никитович
Отец ребёнка: Дрозд (Дрозденко) Никита Филиппович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B3X3-D?i=644&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
26.01.1787
Дочь: Мельниченко (Дрозденко) Аксинья (Ксения) Никитовна
Отец ребёнка: Дрозд (Дрозденко) Никита Филиппович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B3XM-Z?i=650&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
Около 1790
Сын: Дрозд (Дрозденко) Григорий Никитович
Отец ребёнка: Дрозд (Дрозденко) Никита Филиппович
Смерть
06.01.1820
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9CN-V?cc=4133834&cat=1013792