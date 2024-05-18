Мельниченко (Дрозденко) Аксинья (Ксения) Никитовна
Место рождения
Дата рождения26.01.1787
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Сын: Мельниченко Иван Мартынович
Отец ребёнка: Мельниченко Мартын Иосифович
Сын: Мельниченко Зиновий Мартынович
Отец ребёнка: Мельниченко Мартын Иосифович
Сын: Мельниченко Назар Мартынович
Отец ребёнка: Мельниченко Мартын Иосифович
Дочь: Мельниченко Ксения Мартыновна
Отец ребёнка: Мельниченко Мартын Иосифович
Дочь: Мельниченко Акулина (Акилина) Мартыновна
Отец ребёнка: Мельниченко Мартын Иосифович
Сын: Мельниченко Остап (Евстафий) Мартынович
Отец ребёнка: Мельниченко Мартын Иосифович
Сын: Мельниченко Максим Мартынович
Отец ребёнка: Мельниченко Мартын Иосифович
Сын: Мельниченко Сергей Мартынович
Отец ребёнка: Мельниченко Мартын Иосифович
Дочь: Иваненко (Мельниченко) Прасковья (Параскева) Мартыновна
Отец ребёнка: Мельниченко Мартын Иосифович
Сын: Мельниченко Федор Мартынович
Отец ребёнка: Мельниченко Мартын Иосифович
Сын: Мельниченко Петр Мартынович
Отец ребёнка: Мельниченко Мартын Иосифович