Мельниченко (Дрозденко) Аксинья (Ксения) Никитовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельниченко (Дрозденко) Аксинья (Ксения) Никитовна

Место рождения

Завадовка, Черкаська область

Дата рождения

26.01.1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1787

Отец: Дрозд (Дрозденко) Никита Филиппович

Мать: Дрозд Анна Матвеевна

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B3XM-Z?i=650&cc=4133834&cat=1013792
Бракосочетание
23.01.1808

Муж: Мельниченко Мартын Иосифович

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T99T-Z?i=20&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Мельниченко Иван Мартынович

Отец ребёнка: Мельниченко Мартын Иосифович

Завадовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
29.10.1811

Сын: Мельниченко Зиновий Мартынович

Отец ребёнка: Мельниченко Мартын Иосифович

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B3XM-N?i=749&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
14.10.1813

Сын: Мельниченко Назар Мартынович

Отец ребёнка: Мельниченко Мартын Иосифович

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B36S-Y?i=753&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
14.06.1816

Дочь: Мельниченко Ксения Мартыновна

Отец ребёнка: Мельниченко Мартын Иосифович

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B36H-7?i=767&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
Около 1818

Дочь: Мельниченко Акулина (Акилина) Мартыновна

Отец ребёнка: Мельниченко Мартын Иосифович

Завадовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
20.09.1818

Сын: Мельниченко Остап (Евстафий) Мартынович

Отец ребёнка: Мельниченко Мартын Иосифович

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B3DY-Q?i=781&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
20.01.1821

Сын: Мельниченко Максим Мартынович

Отец ребёнка: Мельниченко Мартын Иосифович

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B3DK-V?i=794&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
08.10.1822

Сын: Мельниченко Сергей Мартынович

Отец ребёнка: Мельниченко Мартын Иосифович

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9S9-Z?i=9&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Иваненко (Мельниченко) Прасковья (Параскева) Мартыновна

Отец ребёнка: Мельниченко Мартын Иосифович

Завадовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Мельниченко Федор Мартынович

Отец ребёнка: Мельниченко Мартын Иосифович

Завадовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Мельниченко Петр Мартынович

Отец ребёнка: Мельниченко Мартын Иосифович

Завадовка, Черкаська область
Смерть
Неизвестно

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