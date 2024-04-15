Дрозденко (Топчая) Софья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дрозденко (Топчая) Софья Ивановна

Место рождения

Завадовка, Черкаська область

Дата рождения

Около 1785

Дата смерти

15.12.1811

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1775 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Завадовка, Черкаська область
Бракосочетание
07.02.1804

Муж: Дрозд (Дрозденко) Петр Никитович

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9SM-D?cc=4133834&cat=1013792 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9CC-H?cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
24.11.1805

Дочь: Дрозд (Дрозденко) Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Дрозд (Дрозденко) Петр Никитович

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B36F-F?i=719&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Дрозд Ульяна Петровна

Отец ребёнка: Дрозд (Дрозденко) Петр Никитович

Завадовка, Черкаська область
Смерть
15.12.1811
Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9CF-8?i=82&cc=4133834&cat=1013792 От чахотки

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