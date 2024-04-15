Дрозденко (Топчая) Софья Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1785
Дата смерти15.12.1811
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.02.1804
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9SM-D?cc=4133834&cat=1013792 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9CC-H?cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
24.11.1805
Дочь: Дрозд (Дрозденко) Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Дрозд (Дрозденко) Петр Никитович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B36F-F?i=719&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Дрозд Ульяна Петровна
Отец ребёнка: Дрозд (Дрозденко) Петр Никитович
Смерть
15.12.1811
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9CF-8?i=82&cc=4133834&cat=1013792 От чахотки