Марфа Николаева
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1820
Отец: Николай Савельев
Мать: Евдокия Васильева
Бракосочетание
06.06.1841 ст.
Муж: Алексей Ефремов
Рождение ребёнка
Вычислено 1844 ст.
Дочь: Елизавета Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Ефремов
Рождение ребёнка
Вычислено 1846 ст.
Дочь: Екаетерина Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Ефремов
Рождение ребёнка
1849
Сын: Емельян Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Ефремов
Рождение ребёнка
Вычислено 1851 ст.
Дочь: Агафия Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Ефремов
Смерть
Неизвестно