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Марфа Николаева

Место рождения

Новое Чурашево, Ибресинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

Вычислено 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1787 г.р.

Мать

1792 г.р.

Муж

Около 1821 г.р.

Дети

Вычислено 1844 г.р.
Вычислено 1846 г.р.
1849 г.р.
Вычислено 1851 г.р.

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1820

Отец: Николай Савельев

Мать: Евдокия Васильева

Новое Чурашево, Ибресинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
06.06.1841 ст.

Муж: Алексей Ефремов

Хормалы, Ибресинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Вычислено 1844 ст.

Дочь: Елизавета Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Ефремов

Хормалы, Ибресинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Вычислено 1846 ст.

Дочь: Екаетерина Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Ефремов

Хормалы, Ибресинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1849

Сын: Емельян Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Ефремов

Хормалы, Ибресинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Вычислено 1851 ст.

Дочь: Агафия Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Ефремов

Хормалы, Ибресинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Неизвестно
Хормалы, Ибресинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
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