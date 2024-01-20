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Николай Савельев

Место рождения

Новое Чурашево, Ибресинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

1787

Дата смерти

Между 1849 и 1864

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Савелий (Заить) Алексеев

Мать: Евдокия Федорова

Новое Чурашево, Ибресинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Васильева

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Анна Николаева

Мать ребёнка: Евдокия Васильева

Новое Чурашево, Ибресинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1817

Сын: Афанасий Николаев

Мать ребёнка: Евдокия Васильева

Новое Чурашево, Ибресинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Вычислено 1820

Дочь: Марфа Николаева

Мать ребёнка: Евдокия Васильева

Новое Чурашево, Ибресинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Анастасия Николаева

Мать ребёнка: Евдокия Васильева

Новое Чурашево, Ибресинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Федосия Николаева

Мать ребёнка: Евдокия Васильева

Новое Чурашево, Ибресинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1829

Сын: Онисим Николаев

Мать ребёнка: Евдокия Васильева

Новое Чурашево, Ибресинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1832

Сын: Евфим Николаев

Мать ребёнка: Евдокия Васильева

Новое Чурашево, Ибресинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1834

Сын: Василий Николаев

Мать ребёнка: Евдокия Васильева

Новое Чурашево, Ибресинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Домна Николаева

Мать ребёнка: Евдокия Васильева

Новое Чурашево, Ибресинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Между 1849 и 1864
Новое Чурашево, Ибресинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

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