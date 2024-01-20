Николай Савельев
Место рождения
Дата рождения1787
Дата смертиМежду 1849 и 1864
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: Савелий (Заить) Алексеев
Мать: Евдокия Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Васильева
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Анна Николаева
Мать ребёнка: Евдокия Васильева
Рождение ребёнка
1817
Сын: Афанасий Николаев
Мать ребёнка: Евдокия Васильева
Рождение ребёнка
Вычислено 1820
Дочь: Марфа Николаева
Мать ребёнка: Евдокия Васильева
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Анастасия Николаева
Мать ребёнка: Евдокия Васильева
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Федосия Николаева
Мать ребёнка: Евдокия Васильева
Рождение ребёнка
1829
Сын: Онисим Николаев
Мать ребёнка: Евдокия Васильева
Рождение ребёнка
1832
Сын: Евфим Николаев
Мать ребёнка: Евдокия Васильева
Рождение ребёнка
1834
Сын: Василий Николаев
Мать ребёнка: Евдокия Васильева
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Домна Николаева
Мать ребёнка: Евдокия Васильева
Смерть
Между 1849 и 1864