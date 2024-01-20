Евдокия Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдокия Васильева

Евдокия Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

После 1864

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1787 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николай Савельев

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Анна Николаева

Отец ребёнка: Николай Савельев

Новое Чурашево, Ибресинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1817

Сын: Афанасий Николаев

Отец ребёнка: Николай Савельев

Новое Чурашево, Ибресинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Вычислено 1820

Дочь: Марфа Николаева

Отец ребёнка: Николай Савельев

Новое Чурашево, Ибресинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Анастасия Николаева

Отец ребёнка: Николай Савельев

Новое Чурашево, Ибресинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Федосия Николаева

Отец ребёнка: Николай Савельев

Новое Чурашево, Ибресинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1829

Сын: Онисим Николаев

Отец ребёнка: Николай Савельев

Новое Чурашево, Ибресинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1832

Сын: Евфим Николаев

Отец ребёнка: Николай Савельев

Новое Чурашево, Ибресинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1834

Сын: Василий Николаев

Отец ребёнка: Николай Савельев

Новое Чурашево, Ибресинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Домна Николаева

Отец ребёнка: Николай Савельев

Новое Чурашево, Ибресинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
После 1864
Новое Чурашево, Ибресинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Мы используем куки для улучшения работы сайта.