Евдокия Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смертиПосле 1864
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Николай Савельев
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Анна Николаева
Отец ребёнка: Николай Савельев
Рождение ребёнка
1817
Сын: Афанасий Николаев
Отец ребёнка: Николай Савельев
Рождение ребёнка
Вычислено 1820
Дочь: Марфа Николаева
Отец ребёнка: Николай Савельев
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Анастасия Николаева
Отец ребёнка: Николай Савельев
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Федосия Николаева
Отец ребёнка: Николай Савельев
Рождение ребёнка
1829
Сын: Онисим Николаев
Отец ребёнка: Николай Савельев
Рождение ребёнка
1832
Сын: Евфим Николаев
Отец ребёнка: Николай Савельев
Рождение ребёнка
1834
Сын: Василий Николаев
Отец ребёнка: Николай Савельев
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Домна Николаева
Отец ребёнка: Николай Савельев
Смерть
После 1864