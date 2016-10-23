Баринова (Павлова) Людмила
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.03.1940
Дата смерти23.10.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1940
Отец: Павлов Иван
Мать: Павлова Мария
Образование
Неизвестно
среднее специальное | мастер по пошиву верхней женской одежды
Бракосочетание
14.01.1960
Муж: Баринов Анатолий
Рождение ребёнка
01.12.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Баринов Анатолий
Рождение ребёнка
25.01.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Баринов Анатолий
Рождение ребёнка
1970
Сын: Баринов Александр
Отец ребёнка: Баринов Анатолий
Развод
1975
Муж: Баринов Анатолий
Бракосочетание
1995
Бракосочетание
Около 2005
Смерть
23.10.2016
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
Сестрорецк, Курортный район, город федерального значения Санкт-Петербург