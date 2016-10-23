Баринова (Павлова) Людмила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баринова (Павлова) Людмила

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.03.1940

Дата смерти

23.10.2016

Пол

Женский

Отец

1913 г.р.

Мать

Около 1917 г.р.

Муж

1941 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности
1970 г.р.

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1940

Отец: Павлов Иван

Мать: Павлова Мария

Образование
Неизвестно
среднее специальное | мастер по пошиву верхней женской одежды
Бракосочетание
14.01.1960

Муж: Баринов Анатолий

Рождение ребёнка
01.12.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Баринов Анатолий

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
25.01.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Баринов Анатолий

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1970

Сын: Баринов Александр

Отец ребёнка: Баринов Анатолий

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Развод
1975

Муж: Баринов Анатолий

Бракосочетание
1995

Муж: Паринкин Виктор Васильевич

Бракосочетание
Около 2005

Муж: Бутаков Валентин Иванович

Смерть
23.10.2016
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
Сестрорецк, Курортный район, город федерального значения Санкт-Петербург

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