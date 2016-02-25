Баринов Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баринов Анатолий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.04.1941

Дата смерти

25.02.2016

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1940 г.р.
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Дети

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1970 г.р.
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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1941

Отец: Баринов Александр

Мать: Баринова Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
14.01.1960

Жена: Баринова (Павлова) Людмила

Рождение ребёнка
01.12.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Баринова (Павлова) Людмила

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
25.01.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Баринова (Павлова) Людмила

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1970

Сын: Баринов Александр

Мать ребёнка: Баринова (Павлова) Людмила

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Развод
1975

Жена: Баринова (Павлова) Людмила

Рождение ребёнка
31.12.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
25.02.2016
Причина смерти: Диабет
Похороны
Неизвестно
Путилово, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

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