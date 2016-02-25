Баринов Анатолий
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.04.1941
Дата смерти25.02.2016
ПолМужской
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1941
Отец: Баринов Александр
Мать: Баринова Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
14.01.1960
Рождение ребёнка
01.12.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Баринова (Павлова) Людмила
Рождение ребёнка
25.01.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Баринова (Павлова) Людмила
Рождение ребёнка
1970
Сын: Баринов Александр
Мать ребёнка: Баринова (Павлова) Людмила
Развод
1975
Рождение ребёнка
31.12.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
25.02.2016
Причина смерти: Диабет
Похороны
Неизвестно
Путилово, Кировский муниципальный район, Ленинградская область