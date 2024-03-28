Баринова Александра
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1972
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Александр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Махнёва (Баринова) Нина
Отец ребёнка: Баринов Александр
Рождение ребёнка
07.04.1941
Сын: Баринов Анатолий
Отец ребёнка: Баринов Александр
Смерть
Около 1972
Причина смерти: Астма
Похороны
Неизвестно