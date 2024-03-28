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Баринова Александра

Место рождения

Путилово, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1972

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Александр

Мать: не указана

Путилово, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1931

Дочь: Махнёва (Баринова) Нина

Отец ребёнка: Баринов Александр

Рождение ребёнка
07.04.1941

Сын: Баринов Анатолий

Отец ребёнка: Баринов Александр

Смерть
Около 1972
Причина смерти: Астма
Похороны
Неизвестно
Путилово, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

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