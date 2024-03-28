Махнёва (Баринова) Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Махнёва (Баринова) Нина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1931

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1957 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: Баринов Александр

Мать: Баринова Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Махнёв Александр

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1957

Сын: Махнёв Сергей

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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