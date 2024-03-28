Махнёва (Баринова) Нина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1931
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931
Отец: Баринов Александр
Мать: Баринова Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Махнёв Александр
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1957
Сын: Махнёв Сергей
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно