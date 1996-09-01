Махнёв Владимир Ананьевич 1924 — найти родственников по фамилии на Familio
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Махнёв Владимир Ананьевич

Место рождения

Пермский край

Дата рождения

1924

Дата смерти

?.09.1996

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1926 г.р.

Дети

1950 г.р.
Скрыто настройками приватности
1954 г.р.

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Пермский край
Бракосочетание
Около 1949

Жена: Махнёва (Баринова) Нина Александровна

Рождение ребёнка
06.06.1950

Сын: Махнёв Александр Владимирович

Мать ребёнка: Махнёва (Баринова) Нина Александровна

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
03.10.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Махнёва (Баринова) Нина Александровна

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
25.04.1954

Сын: Махнёв Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Махнёва (Баринова) Нина Александровна

Пермь, Пермский, Пермский край
Развод
1956

Жена: Махнёва (Баринова) Нина Александровна

Смерть
?.09.1996

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