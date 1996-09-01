Махнёв Владимир Ананьевич
Место рожденияПермский край
Дата рождения1924
Дата смерти?.09.1996
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Пермский край
Бракосочетание
Около 1949
Рождение ребёнка
06.06.1950
Сын: Махнёв Александр Владимирович
Мать ребёнка: Махнёва (Баринова) Нина Александровна
Рождение ребёнка
03.10.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Махнёва (Баринова) Нина Александровна
Рождение ребёнка
25.04.1954
Сын: Махнёв Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Махнёва (Баринова) Нина Александровна
Развод
1956
Смерть
?.09.1996