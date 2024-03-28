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Павлов Иван

Место рождения

Крутой Ручей, Шлиссельбургский уезд, Санкт-Петербургская губерния

Дата рождения

1913

Дата смерти

?.08.1941

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Павлов Иван

Мать: Мария

Крутой Ручей, Шлиссельбургский уезд, Санкт-Петербургская губерния
Рождение ребёнка
13.03.1940

Дочь: Баринова (Павлова) Людмила

Мать ребёнка: Павлова Мария

Рождение ребёнка
07.04.1941

Сын: Павлов Борис

Мать ребёнка: Павлова Мария

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
?.08.1941
Причина смерти: Погиб на войне

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