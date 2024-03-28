Павлов Иван
Место рождения
Дата рождения1913
Дата смерти?.08.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Павлов Иван
Мать: Мария
Рождение ребёнка
13.03.1940
Дочь: Баринова (Павлова) Людмила
Мать ребёнка: Павлова Мария
Рождение ребёнка
07.04.1941
Сын: Павлов Борис
Мать ребёнка: Павлова Мария
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
?.08.1941
Причина смерти: Погиб на войне