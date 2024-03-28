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Павлова Мария

Место рождения

Псковская область

Дата рождения

Около 19.09.1917

Дата смерти

21.11.1989

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 19.09.1917

Отец: Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.03.1940

Дочь: Баринова (Павлова) Людмила

Отец ребёнка: Павлов Иван

Рождение ребёнка
07.04.1941

Сын: Павлов Борис

Отец ребёнка: Павлов Иван

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
21.11.1989
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Причина смерти: По старости
Похороны
Неизвестно

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