Павлова Мария
Место рожденияПсковская область
Дата рожденияОколо 19.09.1917
Дата смерти21.11.1989
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 19.09.1917
Отец: Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.03.1940
Дочь: Баринова (Павлова) Людмила
Отец ребёнка: Павлов Иван
Рождение ребёнка
07.04.1941
Сын: Павлов Борис
Отец ребёнка: Павлов Иван
Смерть
21.11.1989
Причина смерти: По старости
Похороны
Неизвестно