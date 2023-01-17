Гуткина Софья Мотовна)
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1995
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.05.1932
Сын: Гуткин Пётр
Отец ребёнка: Гуткин Евсей
Витебск, Витебская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гуткин Евсей
Смерть
1995
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область