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Гуткина Софья Мотовна)

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Место рождения

Яновичи, Витебский район, Витебская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1995

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1932 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Яновичи, Витебский район, Витебская область
Рождение ребёнка
16.05.1932

Сын: Гуткин Пётр

Отец ребёнка: Гуткин Евсей

Витебск, Витебская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гуткин Евсей

Смерть
1995
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
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