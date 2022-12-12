городской посёлок Яновичи, городской посёлок Яновичи, Витебский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Яновичи

Витебский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
городской посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Витебская губерния, Витебский уезд, Яновичская волость
29. Яновичи, местечко бывшее владельческое, при реке Вымнянке, дворов 11, жителей 84, церковь православная, 5 синагог, кожевенный завод, водяная мельница, 36 лавок 2 ярма Показать все

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
Витебский уезд, Яновичская волость
1ЯновичиимениеЯновичи, озероЯновичского, православногоЗемлевладельцу И. О. Богдановичу, двор. , кат.1
2ЯновичиместечкоВымнянка, рекапогоста Станьки, католическогоЗемлевладельцу И. О. Богдановичу, двор. , кат.150

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Витебский район
гп Яновичи929

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Витебский район, Яновичский сельсовет
гп Яновичи462
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