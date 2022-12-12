Яновичи
Витебский район, Витебская область (на 2021)
- Статус
- жилой
- Тип
- городской посёлок
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
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Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
29. Яновичи, местечко бывшее владельческое, при реке Вымнянке, дворов 11, жителей 84, церковь православная, 5 синагог, кожевенный завод, водяная мельница, 36 лавок 2 ярма Показать все
Список населённых мест Витебской губернии 1906 года
№НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
1ЯновичиимениеЯновичи, озероЯновичского, православногоЗемлевладельцу И. О. Богдановичу, двор. , кат.1
2ЯновичиместечкоВымнянка, рекапогоста Станьки, католическогоЗемлевладельцу И. О. Богдановичу, двор. , кат.150
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
гп Яновичи929
Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
гп Яновичи462