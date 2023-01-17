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Гуткин Евсей

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Место рождения

Полоцк, Полоцкий район, Витебская область

Дата рождения

1904

Дата смерти

Около ?.11.1941

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1932 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Гуткин Моше

Мать: Гуткина Либа

Полоцк, Полоцкий район, Витебская область
Рождение ребёнка
16.05.1932

Сын: Гуткин Пётр

Мать ребёнка: Гуткина Софья Мотовна)

Витебск, Витебская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гуткина Софья Мотовна)

Смерть
Около ?.11.1941
Гагарин, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: На войне
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