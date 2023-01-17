Гуткин Евсей
Место рождения
Дата рождения1904
Дата смертиОколо ?.11.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Гуткин Моше
Мать: Гуткина Либа
Рождение ребёнка
16.05.1932
Сын: Гуткин Пётр
Мать ребёнка: Гуткина Софья Мотовна)
Витебск, Витебская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гуткина Софья Мотовна)
Смерть
Около ?.11.1941
Гагарин, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: На войне