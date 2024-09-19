Ширяев Анисим (Онисим) Остафьев
Место рождения
Дата рождения1805 или 1808 ст.
Дата смерти29.12.1865 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1805 или 1808 ст.
Отец: Ширяев Остафей (Астафей) Гаврилов
Мать: Ширяева Анна
Село Богородское Тюрменское городище тож
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ширяева Степанида
Село Богородское Тюрменское городище тож
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ширяева Степанида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ширяева) Александра Анисимова
Мать ребёнка: Ширяева Степанида
Рождение ребёнка
1823 или 1831 ст.
Сын: Ширяев Иван Анисимов
Мать ребёнка: Ширяева Степанида
Село Богородское Тюрменское городище тож
Рождение ребёнка
Около 1829 ст.
Сын: Ширяев Степан (Стефан) Анисимов
Мать ребёнка: Ширяева Степанида
Село Богородское Тюрменское городище тож
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Ершова (Ширяева) Варвара Анисимова
Мать ребёнка: Ширяева Степанида
Село Богородское Тюрменское городище тож
Рождение ребёнка
Около 1833 ст.
Сын: Ширяев Макар (Макарий) Анисимов Онисимов
Мать ребёнка: Ширяева Степанида
Село Богородское Тюрменское городище тож
Рождение ребёнка
1843 ст.
Мать ребёнка: Ширяева Степанида
Село Богородское Тюрменское городище тож
Рождение ребёнка
Около 1852 ст.
Дочь: Кондратьева (Ширяева) Дарья (Дария) Анисимова
Мать ребёнка: Ширяева Степанида
Смерть
29.12.1865 ст.
Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
от удушья Деревни верхней Сарпалы собственник крестьянин Анисим Остафьев (60 лет)