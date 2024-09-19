Ширяев Анисим (Онисим) Остафьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ширяев Анисим (Онисим) Остафьев

Место рождения

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1805 или 1808 ст.

Дата смерти

29.12.1865 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805 или 1808 ст.

Отец: Ширяев Остафей (Астафей) Гаврилов

Мать: Ширяева Анна

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ширяева Степанида

Село Богородское Тюрменское городище тож
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ширяев Прохор Анисимов

Мать ребёнка: Ширяева Степанида

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ширяева) Александра Анисимова

Мать ребёнка: Ширяева Степанида

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1823 или 1831 ст.

Сын: Ширяев Иван Анисимов

Мать ребёнка: Ширяева Степанида

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож
Рождение ребёнка
Около 1829 ст.

Сын: Ширяев Степан (Стефан) Анисимов

Мать ребёнка: Ширяева Степанида

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож
Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Ершова (Ширяева) Варвара Анисимова

Мать ребёнка: Ширяева Степанида

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож
Рождение ребёнка
Около 1833 ст.

Сын: Ширяев Макар (Макарий) Анисимов Онисимов

Мать ребёнка: Ширяева Степанида

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож
Рождение ребёнка
1843 ст.

Сын: Ширяев Платон Анисимов

Мать ребёнка: Ширяева Степанида

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож
Рождение ребёнка
Около 1852 ст.

Дочь: Кондратьева (Ширяева) Дарья (Дария) Анисимова

Мать ребёнка: Ширяева Степанида

Смерть
29.12.1865 ст.
Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
от удушья Деревни верхней Сарпалы собственник крестьянин Анисим Остафьев (60 лет)

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