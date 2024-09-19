Ширяева Степанида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШиряева Степанида

Ширяева Степанида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ширяев Анисим (Онисим) Остафьев

Село Богородское Тюрменское городище тож
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ширяев Прохор Анисимов

Отец ребёнка: Ширяев Анисим (Онисим) Остафьев

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ширяева) Александра Анисимова

Отец ребёнка: Ширяев Анисим (Онисим) Остафьев

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1823 или 1831 ст.

Сын: Ширяев Иван Анисимов

Отец ребёнка: Ширяев Анисим (Онисим) Остафьев

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож
Рождение ребёнка
Около 1829 ст.

Сын: Ширяев Степан (Стефан) Анисимов

Отец ребёнка: Ширяев Анисим (Онисим) Остафьев

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож
Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Ершова (Ширяева) Варвара Анисимова

Отец ребёнка: Ширяев Анисим (Онисим) Остафьев

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож
Рождение ребёнка
Около 1833 ст.

Сын: Ширяев Макар (Макарий) Анисимов Онисимов

Отец ребёнка: Ширяев Анисим (Онисим) Остафьев

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож
Рождение ребёнка
1843 ст.

Сын: Ширяев Платон Анисимов

Отец ребёнка: Ширяев Анисим (Онисим) Остафьев

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож
Рождение ребёнка
Около 1852 ст.

Дочь: Кондратьева (Ширяева) Дарья (Дария) Анисимова

Отец ребёнка: Ширяев Анисим (Онисим) Остафьев

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.