Ширяева Степанида
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Село Богородское Тюрменское городище тож
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ширяев Анисим (Онисим) Остафьев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ширяева) Александра Анисимова
Отец ребёнка: Ширяев Анисим (Онисим) Остафьев
Рождение ребёнка
1823 или 1831 ст.
Сын: Ширяев Иван Анисимов
Отец ребёнка: Ширяев Анисим (Онисим) Остафьев
Село Богородское Тюрменское городище тож
Рождение ребёнка
Около 1829 ст.
Сын: Ширяев Степан (Стефан) Анисимов
Отец ребёнка: Ширяев Анисим (Онисим) Остафьев
Село Богородское Тюрменское городище тож
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Ершова (Ширяева) Варвара Анисимова
Отец ребёнка: Ширяев Анисим (Онисим) Остафьев
Село Богородское Тюрменское городище тож
Рождение ребёнка
Около 1833 ст.
Сын: Ширяев Макар (Макарий) Анисимов Онисимов
Отец ребёнка: Ширяев Анисим (Онисим) Остафьев
Село Богородское Тюрменское городище тож
Рождение ребёнка
1843 ст.
Отец ребёнка: Ширяев Анисим (Онисим) Остафьев
Село Богородское Тюрменское городище тож
Рождение ребёнка
Около 1852 ст.
Дочь: Кондратьева (Ширяева) Дарья (Дария) Анисимова
Отец ребёнка: Ширяев Анисим (Онисим) Остафьев
Смерть
Неизвестно