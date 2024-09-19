Ширяев Остафей (Астафей) Гаврилов
Место рождения
Дата рождения1778 или 1780 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1778 или 1780 ст.
Отец: Гаврил (Гавриил) Васильев
Мать: Анна Григорьева
Село Богородское Тюрменское городище тож
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ширяева Анна
Село Богородское Тюрменское городище тож
Рождение ребёнка
1799 или 1800 ст.
Сын: Ширяев Филипп (Филип) Остафьев
Мать ребёнка: Ширяева Анна
Село Богородское Тюрменское городище тож
Рождение ребёнка
1805 или 1808 ст.
Сын: Ширяев Анисим (Онисим) Остафьев
Мать ребёнка: Ширяева Анна
Село Богородское Тюрменское городище тож
Рождение ребёнка
Около 1807 ст.
Дочь: (Ширяева) Фекла Остафьева
Мать ребёнка: Ширяева Анна
Село Богородское Тюрменское городище тож
Рождение ребёнка
1812 или 1813 ст.
Сын: Ширяев Макар (Макарий) Остафьев
Мать ребёнка: Ширяева Анна
Село Богородское Тюрменское городище тож
Рождение ребёнка
Около 1813
Дочь: (Ширяева) Аграфена Остафьева
Мать ребёнка: Ширяева Анна
Село Богородское Тюрменское городище тож
Рождение ребёнка
1822 ст.
Дочь: Ванюрхина (Ширяева) Домна Остафьева
Мать ребёнка: Ширяева Анна
Село Богородское Тюрменское городище тож
Смерть
Неизвестно