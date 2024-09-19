Ширяев Остафей (Астафей) Гаврилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ширяев Остафей (Астафей) Гаврилов

Место рождения

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1778 или 1780 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778 или 1780 ст.

Отец: Гаврил (Гавриил) Васильев

Мать: Анна Григорьева

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ширяева Анна

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож
Рождение ребёнка
1799 или 1800 ст.

Сын: Ширяев Филипп (Филип) Остафьев

Мать ребёнка: Ширяева Анна

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож
Рождение ребёнка
1805 или 1808 ст.

Сын: Ширяев Анисим (Онисим) Остафьев

Мать ребёнка: Ширяева Анна

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож
Рождение ребёнка
Около 1807 ст.

Дочь: (Ширяева) Фекла Остафьева

Мать ребёнка: Ширяева Анна

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож
Рождение ребёнка
1812 или 1813 ст.

Сын: Ширяев Макар (Макарий) Остафьев

Мать ребёнка: Ширяева Анна

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож
Рождение ребёнка
Около 1813

Дочь: (Ширяева) Аграфена Остафьева

Мать ребёнка: Ширяева Анна

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож
Рождение ребёнка
1822 ст.

Дочь: Ванюрхина (Ширяева) Домна Остафьева

Мать ребёнка: Ширяева Анна

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож
Смерть
Неизвестно

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